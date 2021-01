Covid: da Protezione civile mascherine e gel a commercianti

La Protezione civile valdostana ha consegnato ai commercianti valdostani 1.500 taniche di gel igienizzante liquido da cinque litri, 150.000 mascherine chirurgiche e 5.000 mascherine FFP2, fornitura che il Coordinamento regionale di Protezione Civile. Lo ha comunicato la ConfCommercio Vda, precisando che il materiale sarà distribuito a associati ed esercenti.

"Tutta la popolazione valdostana ci sta a cuore - commenta Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - e questa iniziativa in favore dei nostri associati credo testimoni una volta di più la nostra vicinanza in questo difficile momento.

A sostegno di tale operazione è di fondamentale importanza che il motore economico della nostra regione possa ripartire per dare il giusto senso e valore a ciò che questo gesto rappresenta".