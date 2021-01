Comune: Aosta, minoranza protesta su lavori Consiglio

Protestano Forza Italia e Rinascimento per la decisione del Presidente del Consiglio comunale di Aosta, Luca Tonino, di rigettare alcune domande di attualità presentate dalla minoranza. "Quanto accaduto questa mattina ha dimostrato una volta di più l'incapacità della maggioranza capitanata dal sindaco Nuti di volere affrontare nel merito i numerosi problemi che attanagliano la città, visto che, attraverso la sapiente regia del presidente del Consiglio comunale, che ha interpretato il regolamento consiliare a uso e consumo della sua stessa maggioranza, sono state rigettate tutta una serie di domande di attualità che, invece, non soltanto era possibile, ma era doveroso accettare e discutere" dichiara il vice presidente del Consiglio comunale di Aosta, Renato Favre (Forza Italia).

"Quanto accaduto - aggiunge in una nota Rinascimento - è palesemente un mero atto di censura rispetto a tematiche che evidentemente sono ritenute scomode da parte della maggioranza.

Riproporremno le tematiche censurate nelle prossime riunioni".