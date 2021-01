Montagna: Alex Brunod presidente Fondazione Trofeo Mezzalama

Alex Brunod, sindaco di Ayas, è stato nominato presidente del Comitato Direttivo della Fondazione Trofeo Mezzalama che organizza ogni due anni la grande classica di scialpinismo sul massiccio del Monte Rosa, tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité. Affiancheranno Brunod i due vice presidenti Oscar Rial (Comune di Gressoney-La-Trinité) e Giorgio Pession (Comune di Valtournenche).

A loro si uniscono i consiglieri Sergio Gaioni per il Cai Valle d'Aosta, Annalisa Obert per il Comune di Ayas, Andrea Gallo del Comune di Gressoney-Saint-Jean, Christian Linty per l'Unité Walser e Marco Vesan dell'Unité du Mont Cervin.

Nella stessa riunione si è insediato il comitato organizzatore del quale fanno parte il presidente, i due vice presidenti, il direttore tecnico Adriano Favre, Lara Dulicchio, Roberto Cilenti e Giuliano Trucco.