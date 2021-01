Governo:Fdi contro Laniéce,autonomisti hanno calato maschera

"Indipendentemente dall'esito del voto al Senato di stasera lo Zelig valdostano Lanièce ha calato la maschera e, con lui, tutti i Partiti autonomisti cercando di mantenere in piedi (peraltro in cambio di niente di concreto) Conte e un governo dichiaratamente ostile alla Vda, ai suoi imprenditori e ai loro dipendenti". E' quanto si legge in un post du Facebook di Fratelli d'Italia in merito al voto di fiducia in Senato al Governo Conte.