Governo: Salvini, Vda ignorata ma Lanièce vota a favore

"Il senatore valdostano del Gruppo per le Autonomie" Albert Lanièce "dice che il governo non conosce e non ascolta la Valle d'Aosta, fa ricorso contro leggi regionali a favore della montagna e anche sui trasporti e sui problemi della Valle questo governo non ha fatto niente. Dopo un anno, dice il senatore, la mia fiducia si è incrinata. E quindi vota a favore di Conte!?! Lo spieghi ai lavoratori e ai cittadini valdostani, cosa non si fa per salvare la poltrona".

Lo dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'intervento del senatore Albert Lanièce in Senato sulla fiducia al Governo Conte.