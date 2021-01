Covid: tre morti in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore

Tre morti nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. Tra di loro anche un 48enne.

Il totale delle vittime sale così a 398. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl. Sono anche stati registrati 34 nuovi casi di positività al coronavirus a fronte di 94 persone sottoposte a tampone. Le guarigioni sono state 48. Il totale dei contagiati attuali è sceso a 398. I pazienti ricoverati sono 46 (40 all'Ospedale Parini e 6 all'Ospedale da campo) di cui due in terapia intensiva.