Regione: Uv frena su verifica maggioranza

L'Union Valdotaine frena sull'ipotesi di una verifica di maggioranza regionale trapelata negli ultimi giorni. "Noi non abbiamo mai chiesto una verifica e il movimento non ha ricevuto alcuna richiesta precisa", spiega il vice presidente reggente dell'Uv David Follien. "Quando sarà il momento - aggiunge - noi ci saremo per fare il punto su ciò che questa maggioranza ha fatto, sta facendo e vuole fare, ma non per chiederci quali sono le priorità politiche perché le priorità politiche di questo momento non possono che essere la sanità e il lavoro".