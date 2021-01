Novantenne scomparsa a Saint-Vincent, proseguono ricerche

Proseguono le ricerche di Giovanna Chatrian, la donna novantenne di Saint-Vincent scomparsa da sabato scorso. Era uscita di casa per una passeggiata e non ha fatto rientro. L'anziana vive da sola in frazione Romillod e l'allarme è scattato domenica.

Le unità cinofile dall'abitazione si sono dirette verso la frazione Moron, sulla collina, dove vi sono diversi sentieri, ma qui le possibili tracce della pensionata si sono perse.

Alle operazioni partecipano soccorso alpino valdostano, carabinieri, guardia di finanza, forestale e vigili del fuoco, anche con l'utilizzo di un drone e di cani molecolari.