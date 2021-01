Covid: ancora un morto in Valle d'Aosta, 11 nuovi contagiati

Ancora un morto in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. Il totale delle vittime sale così a 395. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl. Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati registrati 11 nuovi casi di positività al coronavirus a fronte di 69 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagiati attuali è fermo a 415. I guariti sono 10.

I pazienti ricoverati sono 45 - (36 all'Ospedale Parini e 6 all'Ospedale da campo) di cui due in terapia intensiva.