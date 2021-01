Novantenne scomparsa a Saint-Vincent, ricerche in corso

Sono in corso a Saint-Vincent le ricerche di una donna di 90 anni, scomparsa da ieri. Era uscita ieri di casa per una passeggiata e non ha più fatto rientro. E' stata vista l'ultima volta verso le 13.L'anziana viveva da sola e l'allarme è scattato solo oggi. Le ricerche - a cui partecipano Soccorso alpino valdostano, carabinieri, guardia di finanza, forestale e vigili del fuoco, anche con l'utilizzo di un drone e di unità cinofile - sono concentrate nella zona vicino alle Terme.