Covid: in Valle d'Aosta 18 nuovi casi positivi e un decesso

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati registrati 18 nuovi casi di positività al coronavirus - a fronte di 52 persone sottoposte a tampone - e c'è stato un decesso. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl.

Il totale dei contagiati attuali sale a 415. I guariti sono 15, il numero delle vittime sale a 394. I pazienti ricoverati sono 41 - (36 all'Ospedale Parini e 5 all'Ospedale da campo) di cui tre in terapia intensiva.