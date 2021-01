Incendio in abitazione Brissogne, nessun ferito

Un incendio ha seriamente danneggiato un'abitazione in frazione Chaney di Brissogne. Il rogo è divampato venerdì sera, verso le 20,30, per cause da accertare.

Non ci sono stati danni a persone. Sul posto è intervenuto il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco: 13 professionisti e 19 volontari dei distaccamenti di Charvensod, Gressan, Quart, Brissogne e Pollein. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 4,30 di oggi.