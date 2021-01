Valle d'Aosta conferma apertura superiori al 50%

La Valle d'Aosta, tra le prime regioni ad aver riaperto le scuole superiori, conferma per la prossima settimana l'attività didattica in presenza al 50% nelle scuole secondarie. "Anche se non sappiamo ancora di che colore saremo - spiega l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri - è bizzarro che ancora si attenda da Roma una notizia così importante". Secondo Caveri la "speranza è di passare presto al 75% e poi al 100% perché la vera didattica è in presenza". "E' importante procedere in maniera graduale - precisa la sovrintendente agli studi Marina Fey - per evitare stop successivi".