Ghezzi (Anef), inverosimile che parta stagione sci

"Mi sembra abbastanza inverosimile che la stagione dello sci possa partire il 15 febbraio, io non sono così ottimista". E' quanto spiega all'ANSA Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) che riunisce le società degli impianti di risalita italiani. "Per carità, se poi il contagio dovesse calare e le cose dovessero girare in maniera diversa tutto può succedere - aggiunge - ma mi sembra veramente difficile pensare che la stagione possa partire". Secondo Ghezzi "il tema è ora quello dei ristori che devono consentire la sopravvivenza delle imprese almeno fino al dicembre 2021".