Covid: 20 nuovi casi in Vda, svuotata clinica Saint-Pierre

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati registrati 20 nuovi casi di positività al coronavirus a fronte di 69 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 16, portando il numero totale degli attuali positivi a 416, quattro in più di giovedì. Nessun nuovo decesso è stato segnalato (il numero totale dall'inizio della pandemia resta 392). I pazienti in terapia intensiva salgono da due a tre.

Gli altri ricoverati scendono da 43 a 40, di cui 37 all'ospedale Parini e tre all'ospedale da campo. Nessun paziente positivo resta invece ricoverato nella clinica Isav di Saint-Pierre, in virtù anche della decisione della società di non accoglierne di nuovi dall'inizio dell'anno per poter tornare a svolgere la sua normale attività.

Le forze dell'ordine hanno eseguito 581 controlli, sanzionando sei persone.

I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.