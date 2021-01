COVID, il punto in Valle d'Aosta

Nell'ambito dell'emergenza Covid la Valle d'Aosta a metà gennaio si trova sul filo tra la zona 'gialla' e la zona 'arancione'. L'indice Rt della regione alpina è intorno all'1.0 e pertanto anche pochi decimali di differenza possono determinare quali misure restrittive verranno adottate nelle prossime settimane. La decisione verrà comunicata venerdì in base alle ultime rilevazioni. La differenza sostanziale tra le due zone riguarda principalmente l'apertura di bar e ristoranti.

Nel frattempo i dati di oggi registrano un rallentamento del contagio nella regione alpina. Sono 16 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore (su 96 persone sottoposte a tampone) e non c'è stato alcun decesso. I contagiati attuali scendono a 412 (meno 8) e i guariti sono 24. I ricoverati sono 45 (31 all'Ospedale Parini, 9 all'Isav, 3 all'Ospedale da campo), di cui due in terapia intensiva.