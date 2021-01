Edilizia: Marzi, confermata attenzione mercato prossimità

"Attenzione al mercato di prossimità nel settore dell'edilizia, nel pieno rispetto delle procedure di gara previste dalla normativa": lo dichiara l'assessore regionale alle opere pubbliche, Carlo Marzi, precisando che "nel biennio 2019-2020, le procedure di gara svolte sono state 158 e hanno visto il coinvolgimento di imprese valdostane, mediante invito a partecipare, per una quota pari al 93,50%; di queste 158 procedure di gara, 28 sono ancora in fase di aggiudicazione".

La percentuale media di aggiudicazioni alle imprese valdostane sulle 130 procedure per le quali l'aggiudicazione è stata definita, o prevista, è pari al 97,69%.

"L'Amministrazione regionale - aggiunge Marzi - è impegnata nell'attenuare gli effetti della profonda crisi che ha colpito il mondo dell'edilizia, determinando gravi ripercussioni in termini socio-economici sia sotto il profilo dell'occupazione che della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale locale.

Pertanto, la scelta di costituire un Elenco aperto delle imprese dal quale attingere per l'affidamento mediante procedura negoziata di lavori pubblici di importo compreso tra 40.000 e 1.000.000 di euro, ha consentito, tra l'altro, di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio".