Deputati M5S, essenziale sostenere settore montagna

"Nel prossimo decreto Ristori sarà essenziale sostenere concretamente e con risorse importanti il settore della montagna, così gravemente penalizzato da questa emergenza. Da settimane collaboriamo con il Mef e il Mise per trovare le soluzioni migliori e rispondere alle sollecitazioni e alle preoccupazioni di chi vive delle attività invernali.

Abbiamo raccolto le istanze di tutte le associazioni di categoria e dei territori, ci auguriamo vivamente che il Governo accolga le nostre proposte, predisponendo misure adeguate". E' quanto dichiarano, in una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle Giovanni Currò, Sabrina de Carlo, Luca Sut, Elisa Tripodi, Gianluca Vacca e Simone Valente.

"Finora, abbiamo presentato e sottoposto all'attenzione del governo diverse iniziative per tutelare le attività di montagna e tutta l'economia vacanziera invernale - aggiungono - ma il perdurare dell'emergenza sanitaria ripropone, aggravando, i problemi per imprese e lavoratori. Non possiamo perdere tempo: per i nostri territori e i nostri concittadini il turismo di montagna rappresenta la principale, quando non l'unica, fonte di sostentamento".