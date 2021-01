Covid: Fipe Vda, non aderiamo a protesta ristoratori

"Noi non apriamo! Noi non aderiamo alla protesta che ha portato alcuni ristoratori ad annunciare l'apertura dei propri locali nonostante i divieti imposti dal Dpcm. Il nostro obiettivo è quello di tutelare, non di mettere in difficoltà le imprese". E' la posizione assunta dalla Fipe-Confcommercio della Valle d'Aosta in merito all'iniziativa di protesta annunciata per venerdì 15 gennaio.

"Continueremo a incontrare e pressare il governo - si legge in una nota - affinché abbandoni il balletto dell'incertezza che logora oltremodo le imprese e ponga in essere misure coerenti, anche programmando la riapertura in riapertura in sicurezza. Non siamo contenti delle decisioni prese dal governo che ha dimostrato in più di un'occasione di navigare a vista, ma proprio per questo dobbiamo continuare a comportarci con lucidità senza farci sopraffare dalla rabbia".