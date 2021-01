Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta su 98 persone sottoposte al test. Secondo il bollettino regionale diffuso nel pomeriggio, che non rileva alcun decesso, i guariti sono 31, mentre il totale degli attuali positivi si attesta a 420, 12 in meno di ieri. I ricoverati sono 43, di cui 27 nell'ospedale Parini, 12 nella clinica Isav di Saint-Pierre, 4 nell'ospedale da campo allestito nell'esercito.