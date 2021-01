Tv, guida alpina di Champoluc tra protagonisti serie finlandese

La guida alpina valdostana Stefano Percino è tra i protagonisti della serie tv finlandese 'Love of the wild - From the Alps to the Artic', candidata per il 'Golden venla' al migliore programma dell'anno nel paese scandinavo e tra i tre finalisti della categoria lifestyle.

Nella parte dedicata alle Alpi, la serie segue tra scenari mozzafiato la vita di Percino, presidente della Società guide Champoluc-Ayas. Classe '74 e originario del novarese, si è trasferito ai piedi del Monte Rosa a 20 anni.

Le riprese sono iniziate nell'agosto 2018 e gli episodi sono stati messi in onda in Finlandia alla fine del 2019. "La vita quotidiana di Stefano dipende interamente dalla natura, i cambiamenti delle stagioni sono visti in modo diverso in alta quota rispetto che altrove. Molti si stanno innamorando della montagna e del suo villaggio", fa sapere la produzione.

Ricordando che la serie ha raccolto oltre il 10% di share a ogni episodio invita a esprimere online il proprio voto.

La serie cattura tutte le stagioni dell'anno e segue Percino, ad esempio, aprire nuove vie di arrampicata e insegnare ai giovani ad andare in sicurezza sulle montagne innevate.

Rispetto all'edizione originale (già vincitrice di tre Golden venla) che si concentrava sulla Finlandia, questa è la sua versione internazionale e spazia dalle montagne più alte ai laghi più grandi sino alla natura selvaggia dell'Europa settentrionale.

Love of the Wild - Official Teaser 2019 from ntrnz media ltd on Vimeo.