Povertà: ad Aosta McDonald's dona 100 pasti alla settimana

Nell'ambito dell'iniziativa 'Sempre aperti a donare' il ristorante McDonald's di Aosta e la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald doneranno 100 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo a diverse strutture caritative e associazioni del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà. I pasti verranno consegnati dai volontari di Banco Alimentare Valle d'Aosta.

Il team del ristorante McDonald's di corso Ivrea si occuperà della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Fondazione Opere Caritas.

"Le donazioni nella città di Aosta - si legge in una nota - fanno parte del progetto Sempre aperti a donare, lanciato da McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. Con la volontà di dare conforto anche oltre il periodo natalizio, l'iniziativa prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane".