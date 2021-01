Covid: calano positivi e ricoveri in Valle d'Aosta, un decesso

Cala a 432 il numero di casi positivi attuali al nuovo coronavirus in Valle d'Aosta, dieci in meno rispetto a lunedì. Nelle ultime 24 ore sono emersi 14 nuovi contagi - a fronte di 173 persone sottoposte a tampone - e 23 guarigioni. E' stato registrato un nuovo decesso, che porta il totale dall'inizio della pandemia a 392. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione.

I ricoverati scendono da 52 a 49, di cui 31 all'ospedale Parini, 13 alla clinica Isav di Saint-Pierre, cinque all'ospedale da campo allestito dall'esercito. Resta un paziente in terapia intensiva. Diminuiscono anche le persone in isolamento domiciliare, passate da 389 a 382.

Le forze dell'ordine hanno effettuato 430 controlli senza elevare sanzioni.