Polizia, nuova dirigente alla stradale di Aosta

Avvicendamento al vertice della Sezione polizia stradale di Aosta. La nuova dirigente è il commissario capo Chiara Massi: sostituisce il pari grado Andrea Concas, che va a dirigere la polizia stradale di Cuneo.

Massi è la prima donna ad assumere l'incarico di dirigente della polizia stradale in Valle d'Aosta. In servizio nella polizia di Stato dal 1998, ha diretto la Sezione polizia stradale di Vercelli dal 2018 al 2019 e in seguito ha rivestito l'incarico di funzionario addetto presso il Compartimento polizia stradale per il Piemonte e la Valle D'Aosta di Torino.