Covid, 27 nuovi contagiati e due morti in Valle d'Aosta

Due morti e 27 nuovi casi positivi su 92 persone sottoposte a tampone: è il bilancio delle ultime 24 ore sul fronte del coronavirus in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta sulla basi di dati diffusi dall'Usl.

I casi positivi attuali continuano a crescere e sono 442 (+12), le guarigioni sono state 13. I ricoverati sono 53 (30 all'Ospedale Parini, 15 all'Isav, 7 all'Ospedale da campo) di cui uno in terapia intensiva. Il numero di positivi in isolamento domiciliare sale a 389.