Pronto piano vaccinazioni Vda, 1.000 dosi al giorno in fase due

(ANSA) - AOSTA, 09 GEN - L'Usl della Valle d'Aosta ha preparato e approvato il piano regionale di vaccinazione anti-Covid-19. Lunedì 11 gennaio l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, lo porterà in giunta regionale per il via libera definitivo.

"Il piano vaccinale riguarda la fase due, quella di massa, perché vogliamo essere pronti, quando arriveranno i vaccini, a somministrarli a tutti nel più breve tempo possibile", spiega all'ANSA l'assessore Barmasse. Il piano "ci permetterà di vaccinare - anticipa - più di mille persone al giorno, forse addirittura 1.200". Un netto incremento rispetto alle attuali dosi somministrate in giornata (tra le 144 e le 400).

L'inizio della vaccinazione di massa "dipenderà dai vaccini, appena arriveranno noi saremo pronti a partire, quindi da quando il ministero, o meglio la protezione civile, riuscirà a farceli avere". In Valle d'Aosta "la popolazione vaccinabile è di circa 100 mila persone, bisognerà vedere poi l'adesione". Le circa 2.300 dosi attese martedì prossimo serviranno invece a completare la fase uno (per insegnanti e forze dell'ordine e per i richiami al personale sanitario).

Riguardo alla disponibilità di sanitari per somministrare il vaccino, "verranno reclutati i medici volontari, in base anche - specifica Barmasse - ai medici di medicina generale che sono stati disponibili. Poi è ovvio che per la fase due ci saranno anche dei sanitari che ci fornirà il ministero: in un primo momento saranno tre, medici o infermieri, ma verranno integrati con il tempo. Utilizzeremo i medici che si renderanno disponibili volontariamente, però è ovvio che se ne dovessimo avere bisogno si precetteranno: io non credo che sia necessario, perché la disponibilità c'è. Questo per dire che ovviamente la vaccinazione è prioritaria e in ogni caso il personale medico e infermieristico va dirottato su questo tipo di attività".

