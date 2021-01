Covid: cresce numero contagiati in Valle d'Aosta,calano ricoveri

Torna a crescere il numero di casi positivi attuali al coronavirus in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono 437, 12 in più rispetto a venerdì (7.486 dall'inizio della pandemia). A fronte di 114 persone sottoposte a tampone sono emersi 22 nuovi contagiati mentre i nuovi guariti sono 10 (6.661 in totale). Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi, che restano 388 dall'inizio della pandemia.

I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

Scende da 54 a 50 il numero di ricoverati nei reparti Covid ospedalieri (27 al Parini, 16 alla clinica Isav di Saint-Pierre, 7 all'ospedale da campo dell'esercito) mentre resta una sola persona in rianimazione. Il numero di positivi in isolamento domiciliare sale da 370 a 386.

Le forze dell'ordine hanno eseguito 465 controlli, elevando 7 sanzioni.