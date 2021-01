Cliente nel bar e titolare senza mascherina, chiusura 5 giorni

La questura di Aosta ha disposto la chiusura completa per cinque giorni del bar Star Caffè di via Saint-Martin-de-Corléans, nelle vicinanze dell'ospedale Parini.

Da un controllo svolto stamane dalla polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione è emerso che il titolare - fa sapere la questura in una nota - non indossava la mascherina protettiva e consentiva a un cliente di consumare all'interno del locale, nonostante la 'zona arancione' consenta solo l'asporto.

Sia il titolare sia l'avventore ("consapevole degli attuali divieti, peraltro ben visibili all'ingresso") sono stati sanzionati.

Nello stesso locale, alla fine del dicembre scorso, la polizia aveva sorpreso una dipendente che non indossava la mascherina.