Covid: Lavevaz (Vda), non abbassare la guardia

"Essere in zona gialla non significa poter abbassare la guardia: la situazione è ancora delicata e occorre che tutti agiscano con attenzione". Lo afferma il presidente della Regione Erik Lavevaz, commentando la classificazione della regione in zona gialla, a seguito di un'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza.

"La nuova classificazione testimonia che il lavoro fatto dall'Amministrazione ha portato i suoi frutti e premia gli sforzi della popolazione, che ha rispettato le indicazioni comportandosi in maniera responsabile", aggiunge Lavevaz. "Ora siamo al lavoro sulla campagna vaccinale appena partita - prosegue - che in questi giorni verrà intensificata: ci sarà bisogno della collaborazione di tutti affinché possa essere efficace".