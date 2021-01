Vaccini: in Vda 402 somministrazioni, 20,4% dosi ricevute

Sono 402 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Valle d'Aosta sulle 1.970 disponibili secondo i dati riportati sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 9.29. La percentuale di dosi somministrate sul totale di quelle disponibili è del 20,4 per cento che pone la Valle d'Aosta al terzultimo posto tra le regioni. La media nazionale è del 46,5 per cento.

Tra i vaccinati ci sono 367 operatori sanitari o sociosanitari e 35 ospiti di strutture residenziali. Vengono segnalati due punti di somministrazione, entrambi all'ospedale Parini di Aosta.