Montagna: borsa studio per aspirante guida

Una borsa di studio di 2.000 euro destinata al miglior allievo del 40/o Corso di formazione professionale per aspiranti guide alpine 'Federico Daricou' è stata istituita su iniziativa di Giuseppe Giorgetti e Fabrizia Serafin, genitori di Erika Irene Giorgetti, deceduta il 20 agosto 2020 all'età di 36 anni, insieme a Nicola Bertola in un'ascensione al Monte Rothorn, in Valle d'Ayas.

"Questa iniziativa - spiega Pietro Giglio, presidente dell'Unione valdostana guide alta montagna - aiuterà un o una giovane a realizzare il sogno di vivere di montagna e in montagna, sogno che aveva caratterizzato il percorso di vita di Erika".