COVID, il punto in Valle d'Aosta

Procede ancora con lentezza la campagna di vaccinazione anti Covid in Valle d'Aosta. Sono infatti 402 le dosi somministrate in Valle d'Aosta sulle 1.970 disponibili secondo i dati riportati sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 14 di oggi. La percentuale di dosi somministrate sul totale di quelle disponibili è del 20,4 per cento che pone la Valle d'Aosta al terzultimo posto tra le regioni. La media nazionale è del 47 per cento. Tra i vaccinati ci sono 367 operatori sanitari o sociosanitari e 35 ospiti di strutture residenziali. Vengono segnalati due punti di somministrazione, entrambi all'ospedale Parini di Aosta.

Intanto crescono i contagi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta dove sono stati diagnosticati 33 nuovi casi di positività, ma nessun decesso. Le persone sottoposte a test sono state 90. I positivi attuali sono 434, 27 in più di ieri. Sei i guariti.

Aumenta di tre unità anche il numero dei ricoveri: in totale sono 57, di cui 31 all'ospedale Parini di Aosta, 20 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 6 nell'ospedale da campo allestito dall'esercito. Un paziente si trova in terapia intensiva.