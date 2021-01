Covid: crescono contagi, 33 nuovi positivi in Valle d'Aosta

Crescono i contagi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta dove sono stati diagnosticati 33 nuovi casi di positività, ma nessun decesso. Le persone sottoposte a test sono state 90. I positivi attuali sono 434, 27 in più di ieri.

Sei i guariti. Aumenta di tre unità anche il numero dei ricoveri: in totale sono 57, di cui 31 all'ospedale Parini di Aosta, 20 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 6 nell'ospedale da campo allestito dall'esercito. Un paziente si trova in terapia intensiva.