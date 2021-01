Covid: Vda, mobilità tra Comuni anche 9 e 10

La Valle d'Aosta adotterà a breve un'ordinanza di "adattamento" dell'ultimo decreto del Governo che consentirà la mobilità tra i comuni della regione anche nel fine settimana del 9 e 10 gennaio, autorizzando inoltre l'attività motoria e lo sci di fondo. Un provvedimento analogo era stato adottato per le festività natalizie.

Nell'ordinanza che stiamo preparando non ci saranno stravolgimenti particolari: continuiamo ad adattare al nostro territorio in particolare le limitazioni alla mobilità in zona arancione". E' quanto spiega all'ANSA il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, a proposito della sua prossima ordinanza. "Nel nostro caso - conferma - ci si potrà muovere su tutto il territorio regionale anche il 9 e il 10 gennaio, come nei giorni arancio delle feste natalizie, compresa la possibilità di fare attività all'aria aperto e lo sci di fondo".

A inizio dicembre il Consiglio regionale valdostano ha approvato una legge che consente al presidente della Regione autonoma di disporre autonomamente l'apertura tra l'altro di esercizi commerciali, bar e ristoranti, la pratica sportiva e la libertà di movimento dei cittadini. La norma è stata impugnata dal Governo e il prossimo 13 gennaio la Corte costituzionale si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva.