Covid: screening scuola Vda, otto positivi su 3.500 testati

Sono otto, su 3.477 sottoposti a test, i positivi al coronavirus emersi al termine della campagna di screening, su base volontaria, riservata al mondo della scuola valdostana in vista della ripresa. Effettuata per mezzo di tamponi antigenici rapidi, ha preso il via il 31 dicembre scorso ed è terminata il 5 gennaio. I positivi sono insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, operatori di sostegno, ausiliari e amministrativi.

Alla campagna avevano manifestato la volontà di aderire in 3.522, tra studenti delle superiori e personale docente e non docente.

L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato dell'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei a partecipate, in collaborazione con l'assessorato della Sanità, salute e politiche sociale, l'azienda Usl della Valle d'Aosta e il sistema regionale di Protezione civile .