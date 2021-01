Covid: Confcommercio Vda, giunta solleciti indennità a governo

Chiediamo che la giunta regionale solleciti il governo ad aprire un tavolo per definire indennità di perdita di guadagno a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus". E' la richiesta di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio-Fipe Valle d'Aosta. L'associazione sollecita un "deciso intervento della giunta regionale perché si faccia carico della lenta ma inarrestabile agonia della piccola distribuzione, dei negozi di vicinato e di paese, dei bar e dei ristoranti che in molte nostre piccole realtà sono gli unici luoghi di socializzazione".

"La salute dei cittadini è il principale valore da preservare - sottolinea Dominidiato - ma è anche vero che il governo italiano ha sempre annunciato che, alla chiusura delle attività coinvolte, sarebbe seguito un intervento a sostegno di queste aziende. Non ci risulta che questo sia avvenuto causando l'agonia, se non la cessazione, di numerose attività".

La giunta regionale, spiegano Dominidiato e Adriano Valieri, direttore generale di Confcommercio Valle d'Aosta, "deve sapere e far sapere al Governo centrale che quella dei commercianti e dei pubblici esercizi è una guerra doppia: oltre alla battaglia contro il virus, c'è la lotta per sopravvivere alla crisi. Se il lavoro è un diritto, le tutele al riguardo sembrano essersi perse navigando a vista, tra un dpcm e l'altro". Della "drammatica situazione in cui versano le aziende" Confcommercio Valle d'Aosta chiederà anche l'intervento, "presso il governo centrale di Carlo Sangalli, presidente nazionale dell'associazione e di Lino Stoppani, presidente nazionale Fipe - Federazione nazionale pubblici esercizi".