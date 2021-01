Sci nordico: Tour de ski; Pellegrino 8/o, vince Bolshunov

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Seconda vittoria di Alexander Bolshunov nella terza tappa del Tour de Ski, che ha chiuso la parentesi in Val Mustair con una 15 km in tecnica libera. Il russo, dominatore della 15 km in tecnica classica di ieri, si è ripetuto controllando la situazione dal primo all'ultimo chilometro, fino a tagliare il traguardo con il tempo totale di 32'11"1, grazie al quale ha preceduto il connazionale Artem Maltsev di 53"7, mentre il francese Maurice Magnificat ha completato il podio a 1'07".

Ottima prestazione di Federico Pellegrino, che si è ben difeso nella tecnica a lui più congeniale, nonostante non sia uno specialista delle distanze. Il valdostano ha terminato la propria fatica all'ottavo posto, staccato di 2'08" da Bolshunov.

In ripresa anche Francesco De Fabiani, sedicesimo a 2'54"2, così come Giandomenico Salvadori, alla fine 33/o a 4'06"1. Più distanziati Paolo Ventura, Mirco Bertolina e Davide Graz.

La classifica di giornata corrisponde anche alla classifica generale del Tour, che adesso si gode il primo dei due giorni di riposo per trasferirsi a Dobbiaco, dove martedì 5 gennaio ci sarà un'altra 15 km in tecnica libera, seguita mercoledì 6 gennaio da una 15 km in tecnica classica. (ANSA).