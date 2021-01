Saldi: Confcommercio Vda, sarebbe stato meglio posticipare

"In una stagione penalizzata da più di 100 giorni di chiusura le aziende avrebbero voluto lavorare qualche giorno in più per fare quello che non sono riusciti a completare nel periodo delle feste". Così il presidente della Confcommercio Valle d'Aosta, Graziano Domidiato, commenta l'avvio dei saldi nella regione. "La partenza è condizionata dalla legge regionale che prevede che i saldi inizino il 2 di gennaio fino al 31 marzo per un massimo di 60 giorni - spiega - e questo ha impedito all'amministrazione regionale di aderire alla nostra richiesta di rinviare al 7 gennaio, allo scadere della zona rossa, che è potuta avvenire in altre regioni".