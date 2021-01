Covid: sette nuovi positivi e due decessi in Valle d'Aosta

Sono sette i nuovi casi di positività al coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta su un totale di 323 persone sottoposte a tampone.

Si registrano anche due nuovi decessi che portano il numero totale di morti connesse all'epidemia a 383. Secondo l'ultimo bollettino regionale diffuso nel pomeriggio di oggi, i positivi attuali sono 413, cinque in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 76, di cui 39 nell'ospedale Parini di Aosta, 30 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 7 nell'ospedale da campo dell'esercito. I pazienti in terapia intensiva sono due.