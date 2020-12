Covid: torna a crescere numero attuali contagiati in Vda

Torna a crescere il numero degli attuali contagiati dal Covid in Valle d'Aosta: erano 406 e ora sono 411. I nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta - sono 29 (su 109 persone sottoposte a tampone). Da registrare anche 24 guarigioni. Aumentano anche i ricoverati che sono 77 ( 31 all'Ospedale Parini, 33 all'Isav, 11 all'Ospedale da campo) di cui due in terapia intensiva al Parini. Non ci sono stati decessi. Infine sono 334 le persone in isolamento domiciliare.