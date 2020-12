Vaccino: altre 975 dosi in Vda, somministrazioni dal 31 dicembre

E' atteso in giornata l'arrivo all'ospedale Parini di Aosta di 975 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech. Dopo la somministrazione di 20 dosi ai sanitari domenica 27 dicembre, entrerà nel vivo da giovedì 31 dicembre la prima fase della campagna di vaccinazione anti-Covid, con la somministrazione dell'antidoto a circa mille operatori del mondo della sanità valdostana. I vaccini vengono conservati in frigoriferi speciali.

Hanno per ora aderito alla campagna vaccinale il 29,1% degli operatori sanitari di microcomunità per anziani e strutture psichiatriche valdostane (255 su un totale di 875), il 50,6% (903 su 1.785) del personale sanitario dell'azienda Usl (medici, infermieri, oss, tecnici di radiologia e laboratorio e assistenti sanitari), il 69,2% (90 su 130) dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, usca e convenzionati.