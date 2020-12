Covid: Usl Vda, campagna vaccinale al via domani mattina

"Visto che i vaccini sono arrivati non ci possiamo permettere di aspettare la metà di gennaio come era stato preventivato ma inizieremo la campagna vaccinale da domani mattina. L'invito è sottoporsi alla vaccinazione perché in assenza di cura l'unico modo di evitare la malattia è prevenirla". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Maurizio Castelli, durante la conferenza stampa di fine anno dell'azienda sanitaria. "Oggi sono arrivate 195 fiale per un totale di 975 dosi ma - ha spiegato - in realtà c'è una nota dell'Aifa di ieri che dice che da una fiala si possono ricavare sei vaccinazione, per cui di fatto sono arrivati 1.170 dosi".