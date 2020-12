Covid, un morto e 14 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Un morto e 14 nuovi casi positivi al Covid (su 107 persone sottoposte a tampone) nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta e dedicato all'emergenza coronavirus.

I ricoverati sono 74 (29 all'Ospedale Parini, 32 all'Isav, 11 all'Ospedale da campo) di cui due in terapia intensiva al Parini. Gli attualmente positivi scendono a 406 (le guarigioni sono 20). Da registrare anche un decesso (il totale sale a 379).

Infine sono 332 le persone in isolamento domiciliare.