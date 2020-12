Covid: pronto piano scuola per rientro 7 gennaio in Vda

In vista della riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio è stato definito un piano per garantire l'attività didattica in presenza anche, in modo graduale, al 75% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Lo comunica l'assessorato regionale all'istruzione.

"Nello specifico, in una prima fase, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado - è spiegato in una nota - le istituzioni scolastiche adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo tale che dal 7 al 15 gennaio sia garantita l'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata".

Grazie al potenziamento significativo del servizio di trasporto pubblico locale, inoltre, non è stato necessario rimodulare gli orari di ingresso e di uscita da scuola. Tra le diverse misure volte al contenimento della diffusione del virus per limitare i rischi di contagio, si segnalano la gratuità per il trasporto pubblico su gomma, "allo scopo di evitare ogni contatto tra l'utente e l'autista per l'acquisto del titolo di viaggio", e la campagna di screening su base volontaria con tampone antigenico rapido, offerta a tutto il personale docente e non docente e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: hanno aderito allo screening 3522 persone tra cui 1750 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, pari al 31,4%; 1772 personale docente e non docente (insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, operatori di sostegno, ausiliari e amministrativi), pari al 46,9%. La campagna verrà concentrata dal 31 dicembre al 5 gennaio 2021.

Al fine di venire incontro alle esigenze dell'utenza, sono state previste due sedi per l'esecuzione dei tamponi, una ad Aosta (Drive-in della Pepinière) e una nella sala Bec Renon di Donnas.

"Lo screening, che mi auguravo fosse più partecipato - spiega l'Assessore Luciano Caveri - assieme alla riapertura, dopo le vacanze natalizie, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono un punto a capo nella crisi pandemica, che dimostrano un'ovvietà: la scuola in aula è e resta il modello didattico cui fare riferimento".