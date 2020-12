Covid: guarito assessore Sanità Valle d'Aosta

L'assessore alla Sanità della Regione Valle d'Aosta, Roberto Barmasse, non è più positivo al coronavirus da ieri, martedì 29 dicembre, ed è tornato in servizio. Lo ha annunciato in apertura della conferenza stampa di fine anno il commissario dell'Usl, Angelo Michele Pescarmona.

Il contagio dell'assessore, di professione medico ospedaliero, era emerso lo scorso 13 dicembre, quando si era sottoposto al tampone in quanto "lievemente sintomatico".