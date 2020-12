Regione: Marzi, favorire investimenti pubblici e privati

"La grave crisi economica impone che le attività siano finalizzate allo sviluppo dei territori, prevedendo azioni mirate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per favorire gli investimenti sia pubblici che privati". Lo afferma l'assessore alle Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi, nel 'rapport' di fine anno.

"E' necessario proseguire - aggiunge - nell'implementazione di procedure di programmazione e affidamento che sfruttino al meglio le potenzialità derivanti dall'informatizzazione, al fine di rendere più oggettivo e trasparente il percorso che porta alla realizzazione di un contratto pubblico".

Per quanto concerne il 'digital divide', "particolare attenzione sarà rivolta alle attività di supporto al Piano nazionale della Banda ultra larga per la realizzazione della rete in fibra ottica sull'intero territorio regionale".

Riguardo al sostegno delle famiglie e dell'edilizia, "particolare attenzione verrà rivolta alle modalità di concessione dei mutui per l'acquisto e la ristrutturazione di edifici a destinazione abitativa. Nel settore del patrimonio pubblico immobiliare si avvieranno i lavori di adeguamento sismico, tecnologico ed efficientamento su diversi edifici scolastici, alcune infrastrutture sportive e sedi istituzionali".

Nel settore idrico "sarà dato corso all'aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque".

Perseguendo "l'obiettivo di salvaguardia delle infrastrutture pubbliche, nel 2021 verranno censiti e ispezionati oltre il 50% dei ponti e dei viadotti e verranno attuati tre accordi quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade regionali".