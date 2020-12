Regione: Lavevaz, problemi tenuta Giunta da irresponsabili

"Se ci fossero scricchiolii all'interno della Giunta lo saprei. Non ho sentore in tal senso.

Sarebbe da irresponsabili avere problemi di tenuta a due mesi dall'insediamento e in mezzo ad una pandemia". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in merito a "dissidi interni" emersi nelle ultime settimane in seno all'Esecutivo. "Ci sono aspetti organizzativi - ha aggiunto - che vanno migliorati. Dopo le feste faremo il punto con gli alleati di governo. Dal punto di vista politico, pertanto, non c'è alcuna novità".