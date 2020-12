Musica: Saison, concerto Broadway celebration chiude 2020

La Saison culturelle chiude questo 2020 'tormentato' con il concerto Broadway Celebration, che sarà trasmesso in streaming mercoledì 30 dicembre, alle ore 20.30.

"Per assistere allo spettacolo - è spiegato in una nota - sarà sufficiente cliccare sul banner Broadway Celebration presente sulla home page della Regione (www.regione.vda.it) e, in seguito, cliccare sul link indicato per collegarsi". Inoltre, "il concerto, grazie alla collaborazione intrapresa con la Sede regionale della Rai, sarà trasmesso in versione ridotta su Rai 3 domenica 3 gennaio alle 9.15 e mercoledì 6 gennaio alle 20".

"Un cast d'eccezione e una scaletta a ritmo serrato - si legge ancora - accompagneranno il pubblico in un incredibile viaggio nel mondo travolgente del grande musical di Broadway e del West End di Londra. Straordinari solisti e performer di Musical Theater, un coro gospel e una band d'eccezione è il poderoso mix di uno spettacolo unico nel suo genere, che ripercorre, in un crescendo di emozioni, le pagine più belle dei Musical più famosi da The Rocky Horror Show a Jesus Christ Superstar, da Mamma Mia a Sister Act".

Secondo l'assessore regionale alla cultura, Jean Pierre Guichardaz, si tratta di "una proposta per esprimere la nostra vicinanza e per dare un segnale di fiducia e slancio per un ritorno ad una vita normale, nella cultura e con la cultura".