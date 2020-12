Covid:calano ricoverati e terapie intensive in Valle d'Aosta

Ricoverati e terapie intensive in calo in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino Covid diffuso dal Ministero della sanità. I ricoverati sono scesi a 73 di cui uno in terapia intensiva al Parini. Gli attualmente positivi scendono a 413, anche a causa del problema tecnico verificatosi ieri e che ha prodotto 61 falsi positivi. Da registrare anche due decessi (il totale sale a 378). I tamponi effettuati sono stati 346. Infine sono 339 le persone in isolamento domiciliare.