Commercio: Guichardaz, politica lavorerà a misure sostegno

"Dopo l'approvazione del bilancio cosiddetto 'tecnico', la politica, con l'ausilio dei tecnici, comincerà a lavorare su specifiche misure di sostegno nei confronti delle attività penalizzate" nel settore del commercio.

Lo anticipa l'assessore ai Beni culturali, turismo, sport e commercio Jean-Pierre Guichardaz nel 'rapport' di fine anno.

"Indicativamente - aggiunge - saranno considerati i cali di fatturato, con riferimento agli stessi periodi dell'anno o degli anni precedenti, ed è nostra intenzione valutare anche particolari situazioni riguardanti attività neo insediate. Le misure saranno, inoltre, indirizzate alla ripartenza delle attività economiche penalizzate dalla pandemia e agli investimenti".

Nell'ambito dei beni culturali l'assessore ha ricordato, tra l'altro, che "i lavori del secondo lotto di restauro e la valorizzazione del Castello di Quart sono in fase di aggiudicazione". Inoltre "un accento va posto anche sul sito di Saint-Martin-de-Corléans per il quale è in corso l'allestimento del secondo lotto".

Per quanto concerne i musei, l'assessorato punta, tra l'altro, a "soluzioni online per permettere a tutti di fruire delle attività proposte nonostante i lockdown". Mira a "sostenere" la scena artistica valdostana l'open call "Etre saison en 2021", con cui alcuni artisti si esibiranno al Teatro Splendor.

Nel 2021 inoltre si lavorerà "per rivalutare il disegno di legge di riforma dell'organizzazione turistica regionale", per arrivare a un "unico ente preposto alla promozione e promo-commercializzazione dell'offerta estiva e invernale della Valle d'Aosta".

Riguardo allo sport "l'idea è di concentrare gli sforzi promozionali nell'ambito delle discipline e attività sportive che meglio rappresentano l'offerta turistica dedicata alle attività outdoor" e che "risultino capaci di garantire benefici immediati in termini di flussi turistici".